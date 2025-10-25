Serie B, i finali del primo tempo: Monza avanti, Frosinone e Cesena in controllo. Pari a reti bianche per Avellino e Spezia
Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 valide per la nona giornata di Serie B. In evidenza il Monza, avanti 3-1 contro la Reggiana, e le vittorie parziali di Frosinone e Cesena, entrambe sull’1-0 rispettivamente contro Sampdoria e Südtirol.
A reti bianche le sfide tra Avellino–Spezia, Entella–Pescara e Catanzaro–Bari, mentre il Südtirol è sotto 0-1 contro il Cesena.
Questi i risultati dei primi tempi:
Avellino–Spezia 0-0
Entella–Pescara 0-0
Monza–Reggiana 3-1
Sampdoria–Frosinone 0-1
Südtirol–Cesena 0-1
La classifica live aggiornata dopo i primi 45 minuti vede sempre il Modena al comando con 21 punti, seguito dal Frosinone e dal Cesena a quota 17. Il Monza, avanti sulla Reggiana, sale momentaneamente al quarto posto con 17 punti.
Classifica live (nona giornata, partite delle 15):
Modena 21
Frosinone 17
Cesena 17
Monza 17
Palermo 16
Venezia 13
Juve Stabia 13
Avellino 13
Reggiana 12
Carrarese 11
Padova 11
Südtirol 10
Entella 10
Empoli 10
Pescara 7
Catanzaro 6
Bari 6
Sampdoria 5
Mantova 5
Spezia 4