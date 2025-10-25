Serie B, i finali del primo tempo: Monza avanti, Frosinone e Cesena in controllo. Pari a reti bianche per Avellino e Spezia

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 valide per la nona giornata di Serie B. In evidenza il Monza, avanti 3-1 contro la Reggiana, e le vittorie parziali di Frosinone e Cesena, entrambe sull’1-0 rispettivamente contro Sampdoria e Südtirol.

A reti bianche le sfide tra Avellino–Spezia, Entella–Pescara e Catanzaro–Bari, mentre il Südtirol è sotto 0-1 contro il Cesena.

Questi i risultati dei primi tempi:

Avellino–Spezia 0-0

Entella–Pescara 0-0

Monza–Reggiana 3-1

Sampdoria–Frosinone 0-1

Südtirol–Cesena 0-1

La classifica live aggiornata dopo i primi 45 minuti vede sempre il Modena al comando con 21 punti, seguito dal Frosinone e dal Cesena a quota 17. Il Monza, avanti sulla Reggiana, sale momentaneamente al quarto posto con 17 punti.

Classifica live (nona giornata, partite delle 15):

Modena 21

Frosinone 17

Cesena 17

Monza 17

Palermo 16

Venezia 13

Juve Stabia 13

Avellino 13

Reggiana 12

Carrarese 11

Padova 11

Südtirol 10

Entella 10

Empoli 10

Pescara 7

Catanzaro 6

Bari 6

Sampdoria 5

Mantova 5

Spezia 4