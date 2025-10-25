Athletic Club Palermo, sfida al Sambiase al Velodromo: i convocati

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

L’Athletic Club Palermo torna davanti al proprio pubblico. Dopo il successo esterno contro il Gela, i nerorosa affronteranno domenica alle ore 15 il Sambiase al Velodromo “Paolo Borsellino”, nella nona giornata del girone I di Serie D.

Una sfida tra due squadre in forma e appaiate in classifica a 13 punti, a sole due lunghezze dal trio di testa composto da Nuova Igea Virtus, Nissa e Vibonese. Entrambe puntano a proseguire il buon avvio di stagione e a restare agganciate alle zone alte della graduatoria.

Per l’occasione, mister Giovanni Ferraro – che sarà squalificato e non potrà sedere in panchina – verrà sostituito dal suo vice Domenico Marino. Nella lista dei 23 convocati tornano Crivello e Panaro, mentre saranno assenti per squalifica Bustos e Micoli.

Convocati Athletic Club Palermo:
Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak
Difensori: Crivello, Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini
Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar
Attaccanti: Bonfiglio, Martinez, Matera

Un appuntamento importante per l’Athletic, deciso a dare continuità ai propri risultati e a confermare il buon momento di forma in un Velodromo che si preannuncia caldo e partecipe.

