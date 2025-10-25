Primavera, il Palermo cade a Perugia: 2-1 il finale. Del Grosso: «I risultati arriveranno»

Sconfitta esterna per la Primavera del Palermo, che al “Paolo Rossi” di Perugia ha perso 2-1 nella gara valida per la 6ª giornata del Campionato Primavera 2 – Girone B.

La squadra guidata da Cristiano Del Grosso è passata subito in svantaggio al 3’ per la rete di Dottori, ma ha reagito con carattere trovando il pareggio cinque minuti più tardi grazie al rigore trasformato da Di Mitri, capitano dei rosanero. Nella ripresa, ancora Dottori al 51’ ha firmato la doppietta personale, regalando al Perugia i tre punti.

Nonostante la sconfitta, la prestazione del Palermo è stata giudicata positivamente dal tecnico. Ai microfoni ufficiali del club, Del Grosso ha espresso fiducia nel percorso della squadra:

«Purtroppo stiamo attraversando un momento in cui le cose non ci girano bene – ha dichiarato – ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla: hanno messo in campo impegno, cuore e idee. Dopo la prestazione di oggi siamo ancora più convinti che i risultati che meritiamo arriveranno presto».

Il tecnico rosanero ha poi aggiunto: «L’importante è continuare a lavorare con serietà e grande impegno, perché soltanto così potremo raccogliere quanto stiamo seminando».