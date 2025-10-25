Il Monza vola verso Palermo. Bianco: «Sono loro quelli che devono andare in A»

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Reggiana, il tecnico del Monza, Paolo Bianco, ha commentato la prestazione dei suoi e guardato già alla prossima sfida contro il Palermo, in programma martedì sera al “Renzo Barbera”.

«Forse è stato il miglior primo tempo della stagione – ha dichiarato Biacno –. Nel secondo tempo siamo stati bravi a non farli entrare o quasi nella nostra area, ma potevamo fare il quarto o il quinto gol. Dobbiamo imparare a non accontentarci mai: se continuiamo a creare occasioni, i gol arriveranno».

Il tecnico brianzolo ha poi fatto riferimento all’ammonizione di Armando Izzo, che si è tolto la maglia dopo il gol: «Aveva voglia di sfogarsi, ma non è quello il modo. Oggi glielo facciamo passare perché ci ha fatto vincere, ma sono i dettagli che ci fanno crescere. Nasce muratore ma è diventato ingegnere con il lavoro e la voglia che ha».

Bianco ha lodato anche Dany, autore di una doppietta: «Non deve accontentarsi. Uno con la sua qualità deve sempre fare la differenza e restare dentro la partita: se non si fosse fermato, avrebbe potuto segnare più di due gol».

Riguardo ai singoli, l’allenatore ha aggiornato sulle condizioni di Colpani, Galazzi e Brorsson: «Colpani ha bisogno di continuità dopo lo stop iniziale. Galazzi forse lo recuperiamo per Palermo, mentre per Brorsson valuteremo: ha avuto un attacco di appendicite».

Infine, un passaggio sulla prossima sfida: «Il Palermo è la squadra nettamente più forte del campionato. Sono loro che devono vincere la Serie B. Per noi sarà un banco di prova importante: serviranno mentalità, intensità e la fame che vedo ogni giorno in allenamento».