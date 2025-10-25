Frosinone, pari a Genova: Alvini soddisfatto ma con rammarico «Abbiamo fatto una grande partita, meritavamo di più»

Dopo il pareggio per 1-1 contro la Sampdoria a Marassi, Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha analizzato la prestazione dei suoi uomini in conferenza stampa, mostrando soddisfazione per l’atteggiamento ma anche un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata.

«C’è rammarico per non aver portato a casa la vittoria in una partita e in uno stadio come questo», ha dichiarato Alvini. «Avevamo tanti ragazzi che per la prima volta giocavano in un palcoscenico così bello e avremmo potuto pagare un prezzo più alto. Fino al gol di Coda avevamo fatto una partita importante sotto tutti i punti di vista. Mi dispiace, perché avremmo potuto conquistare un risultato di grande prestigio: è questa la crescita che dobbiamo fare».

Sul cambio di Zilli, l’allenatore ha chiarito: «Era arrivato, non ce la faceva più. Ha retto l’attacco fino a quando ha potuto, mancavano venti minuti. Ma non è stato quello il problema: abbiamo avuto subito un’occasione con Raimondo. C’è stato solo un problemino fisico».

Parlando di Ghedjemis, Alvini ha sottolineato le difficoltà incontrate: «Fares con il Monza non era mai stato raddoppiato, oggi invece ha avuto un avversario forte che lo ha limitato. Ma non abbiamo solo quella fonte di gioco. Quando analizziamo una partita dobbiamo considerare anche la qualità dell’avversario. Oggi abbiamo attaccato bene con Koutsoupias e colpito tre o quattro pali».

Sulla gestione del risultato, il tecnico ha elogiato la mentalità dei suoi giocatori: «Il Frosinone ha fatto una grande partita, stop. C’è da dare merito ai calciatori per la prestazione fatta, anche dopo il pareggio della Samp. Una squadra senza una forte preparazione mentale e fisica l’avrebbe persa, invece ho apprezzato il carattere negli ultimi dieci minuti, quando abbiamo provato anche a vincerla. Certo, dobbiamo crescere nel cinismo e nella gestione di alcuni momenti, ma sono orgoglioso della squadra».

Sul percorso di crescita: «Il Frosinone se la sta giocando con un’identità forte. I ragazzi stanno dimostrando che possono competere contro chiunque, oggi lo hanno fatto contro una squadra forte che aveva appena cambiato allenatore».

Infine, Alvini guarda già avanti alla prossima sfida contro l’Entella: «Da domani ci lavoriamo. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi». E un pensiero speciale lo riserva a Massimo Coda, autore del gol blucerchiato: «Può giocare ancora tanto. È un grande attaccante e vederlo è sempre un piacere. Spero per lui che continui a divertirsi… magari segnando un po’ meno contro di me».