Reggiana sconfitta a Monza. Dionigi: «Loro giocano per le prime tre posizioni»

L’allenatore della Reggiana, Davide Dionigi, ha commentato la sconfitta contro il Monza nel post partita, riconoscendo la superiorità dell’avversario ma difendendo la prestazione dei suoi.

«Mi sarebbe piaciuto giocare la partita con tutti i giocatori a disposizione – ha dichiarato Dionigi –. Il Monza ha meritato la vittoria, ma aveva tutti i titolari in campo. Noi abbiamo sempre provato a giocare, ma due gol li abbiamo praticamente regalati. La reazione dopo lo 0-1 è stata positiva».

Il tecnico granata ha sottolineato le difficoltà legate alle assenze: «Avevamo sette-otto titolari fuori, ma nella sconfitta vedo comunque una buona Reggiana. I ragazzi hanno mostrato spirito e voglia di fare».

Poi i complimenti agli avversari: «La qualità e l’esperienza dei giocatori del Monza hanno fatto la differenza. È una squadra ben organizzata, allenata da un buon tecnico, e con calciatori che hanno militato in Serie A e anche in Nazionale. Giocheranno sicuramente per le prime tre posizioni del campionato».