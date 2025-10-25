Catanzaro–Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2025

Queste le formazioni ufficiali della gara Catanzaro-Palermo, valevole per la 9ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 19.30.

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 17 Di Chiara, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 32 Rispoli, 80 Cisse, 84 Cassandro.

A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 7 Pandolfi, 8 Pittarello, 14 Liberali, 18 Bettella, 19 Nuamah, 28 Oudin, 30 Alesi, 45 Buso, 77 D’Alessandro, 98 Buglio.

Allenatore: Aquilani.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino).

Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago).

Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).

Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce).

VAR: Luigi Nasca (Bari).

AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

