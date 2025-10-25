Catanzaro–Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron
Queste le formazioni ufficiali della gara Catanzaro-Palermo, valevole per la 9ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026, in programma alle ore 19.30.
CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 9 Iemmello (C), 10 Petriccione, 17 Di Chiara, 20 Pontisso, 23 Brighenti, 27 Favasuli, 32 Rispoli, 80 Cisse, 84 Cassandro.
A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 7 Pandolfi, 8 Pittarello, 14 Liberali, 18 Bettella, 19 Nuamah, 28 Oudin, 30 Alesi, 45 Buso, 77 D’Alessandro, 98 Buglio.
Allenatore: Aquilani.
PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni.
A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: Luca Pairetto (Nichelino).
Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago).
Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri).
Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce).
VAR: Luigi Nasca (Bari).
AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).