Cissè punisce il Palermo: a Catanzaro sfuma l’imbattibilità rosanero

Finisce il match del Ceravolo tra Palermo e Catanzaro, con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Brutta battuta di arresto da parte dei rosanero, che rimediano la prima sconfitta in campionato. Inutili i tentativi nel finale della formazione di Filippo Inzaghi, che non riesce a trovare il pari. Per i giallorossi, invece, arriva la prima vittoria in campionato.

Dopo un inizio di gara equilibrato, allo scadere del primo tempo sono gli ospiti a trovare il gol del vantaggio: Cissè viene servito dentro area da Iemmello e con una conclusione sul primo palo batte con freddezza Joronen.

Nella ripresa i rosanero provano a reagire, in cerca del gol del pareggio. Al 51′ buono scambio al limite dell’area tra Segre e Palumbo: il numero 8 rosanero prova la conclusione da un ottima posizione, il suo tiro non è però dei migliori, finendo alto sopra la traversa. Ma l’occasione più clamorosa per i rosanero arriva all’86’: su calcio d’angolo battuto da Palumbo arriva Pohjanpalo, che non impatta bene il pallone a pochi metri dalla porta.

Il match termina, dunque, sul risultato di 1-0, con la formazione di Inzaghi che rimedia la sua prima sconfitta in campionato, in un misto tra errori e sfortuna. I rosanero perdono il secondo posto in classifica, venendo superati da Cesena e Monza. Importante adesso ripartire subito, per non perdere terreno dai primi due posti. Martedi al “Barbera” arriva proprio il Monza, con il Palermo che è chiamato a tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90+6′- Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce qui il match.

90+4′ – Ultimi assalti rosanero: Ceccaroni prova il cross dalla trequarti, trova Peda che con una debole conclusione non riesce a sorprendere Pigliacelli.

90+2′- Contropiede Catanzaro con Cassandro che viene fermato con un fallo da Palumbo, ammonito il numero 5 rosanero.

88′ – Continua a provarci il Palermo: Bereszynski serve Corona all’interno dell’area, prova la conclusione che viene deviata in calcio d’angolo.

86′ – Corner battuto da Palumbo che trova Pohjanpalo: il finlandese impatta male il pallone, non trovando il gol a pochi metri dalla porta.

85′ – Forcing rosanero. Prova la conclusione Corona dal limite, che viene deviata in calcio d’angolo.

84′ – Cambio Catanzaro: fuori Cissè, dentro Pittarello.

82′ – Rosanero in attacco in cerca del pareggio: cross di Palumbo per Corona, arriva però il fischio dell’arbitro per un fallo del centravanti rosanero.

80′ – Brivido per i rosanero: Iemmelo si insinua in area di rigore e prova il tiro ad incrociare, bravo Joronen a non lasciarsi sorprendere e spedire in calcio d’angolo

77′ – Doppio cambio per il Palermo: fuori Ranocchia e Segre, dentro Corona e Gomes.

75′ – Sul pallone va Cissè: l’esterno dei giallorossi prova la conclusione, che finisce abbondantemente alta.

74′ – Fallo di Peda al limite dell’area su Iemmello, ammonito il centrale rosanero.

73′ – Cambio anche per il Palermo: fuori Augello, dentro Vasic.

72′ – Doppio cambio per il Catanzaro: fuori Pontisso e Di Chiara, dentro Alesi e D’Alessandro.

68′ – Buona azione personale sulla fascia di Palumbo, che prova il cross ma trova la deviazione avversaria, calcio d’angolo per i rosanero.

66′ – Cambio Palermo: fuori Le Douaron, dentro Brunori.

64′ -Tentativo del Palermo con Palumbo, che prova la conclusione ribattuta da Pigliacelli.

63′ – Buon intesa sulla fascia tra Diakitè e Berezynsky, male il cross del 23′ rosanero che non trova nessuno in area.

57′ – Occasione Catanzaro con Iemmello: il centravanti dei giallorossi sfrutta un buon cross trovando il colpo di testa dall’interno dell’area, la sfera, però, finisce di poco alta.

54′ – Continuano a provarci i rosanero. Cross dal fondo di Augello, che trova Pohjanapalo all’interno dell’area di rigore: il centravanti rosanero prova il colpo di testa, ma è facile la parata per Pigliacelli.

51′- Grande occasione Palermo: scambio al limite dell’area tra Segre e Palumbo, il numero 8 rosanero prova la conclusione da posizione pericolosa, ma il suo tiro termina abbondantemente alto.

50′ – Prova la ripartenza il Palermo con Diakitè che viene steso da Iemmello, ammonito il numero 9 giallorosso.

46′ – Riprende il match al Ceravolo. Arriva un cambio per parte: per il Palermo dentro Bereszynski fuori Pierozzi, per il Catanzaro dentro Bugio fuori Petriccione.

PRIMO TEMPO

45+3′ – Gol del Catanzaro! Iemmello serve dentro area Cissè, che trova la conclusione vincente battendo Joronen.

45+1′ – Calcio d’angolo per i Catanzaro battuto sul secondo palo, sulla sfera arriva Iemmello che di testa manda di poco alla destra del palo.

45′ – Grande occasione per il Catanzaro: palla visionaria di Iemmello in profondità per Pontisso, che sbaglia la conclusione a tu per tu con Joronen.

43′ – Buon lavoro di Ranocchia che si libera di due avversari e serve Palumbo, il numero 5 rosanero sbaglia però il cross.

41′ – Punizione battuta da Palumbo, che si conclude con un nulla di fatto.

40 – Fallo di Brighenti su Le Douaron, calcio di punizione dalla trequarti per il Palermo.

39′ – Prova l’azione personale Cissè sulla fascia commettendo fallo, animata protesta da parte di Pontisso che rimedia un cartellino giallo.

36′ – Calcio d’angolo battuto da Palumbo, allontana bene la difesa giallorossa.

34′ – Occasione Palermo: cross pericoloso da parte di Palumbo, la sfera prende una strana traiettoria che per poco non sorprende Pigliacelli.

31′ – Calcio d’angolo per i rosanero battuto da Augello. Sul pallone arriva Diakitè che, però, non trova l’incornata vincente.

29′ – Ci prova ancora il Catanzaro, che si rende pericoloso con Iemmello: il centravanti giallorosso sfrutta il cross di Rispoli ed il liscio di Peda per provare la conclusione, il suo tiro, però, sfiora il palo alla destra di Joronen.

27′ – Attacca il Catanzaro: buona giocata di Petriccione che prova il cross, all’interno dell’area arriva Di Chiara che di testa spedisce alto.

23′- Prova a rendersi pericoloso il Palermo: cross di Augello che arriva sui piedi di Segre, il numero 8 rosanero prova la conclusione, Pigliacelli si fa trovare pronto.

22′ – Pericolosa palla in profondità di Petriccione per Cissè, bravo ancora Diakitè a mettere il corpo davanti e subire fallo.

19′ – I rosanero arrivano alla conclusione dal limite con Ranocchia, il tiro però finisce abbondantemente alto.

18′ – Insiste in attacco il Catanzaro, bravo Diakitè a recuperare palla e subire fallo.

15′ – Fallo a centrocampo di Petriccione su Le Douaron, arriva il giallo anche per lui.

14′ – Si fa vedere in avanti il Palermo: azione personale di Diakite che di accentra e prova il tiro sul palo più lontano. Intuisce bene il portiere avversario che nega il gol ai rosa.

11′ – Occasione Catanzaro: cross pericoloso di Rispoli dentro area su cui per poco Iemmello non trova la zampata vincente.

10′ – Calcio di punizione battuto da Di Chiara che prova il cross, allontana bene Diakite.

8′ – Fallo di Pierozzi sulla fascia: l’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo.

6′ – Partita al momento ferma per scarsa visibilità causa fumogeni

5′ – Fallo di Palumbo sulla trequarti, calcio di punizione pericoloso per il Catanzaro.

1′ – Pronti, via! Inizia il match al Ceravolo.

IL TABELLINO

CATANZARO: 22 Pigliacelli, 4 Antonini, 9 Iemmello (C) (dal 89′ Bettella), 10 Petriccione (Dal 46′ Buglio), 17 Di Chiara (dal 72′ D’Alessandro) , 20 Pontisso (dal 72′ Alesi), 23 Brighenti, 27 Favasuli, 32 Rispoli, 80 Cisse (Dal 82′ Pittarello), 84 Cassandro.

A disposizione: 1 Marietta, 5 Bashi, 7 Pandolfi, 14 Liberali, 18 Bettella, 19 Nuamah, 28 Oudin, 45 Buso.

Allenatore: Aquilani.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello (dal 73′ Vasic), 5 Palumbo, 8 Segre (C) (dal 78′ Gomes), 10 Ranocchia (Dal 78′ Corona), 20 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (dal 66′ Brunori), 23 Diakité, 27 Pierozzi (dal 46’Bereszynski), 29 Peda, 32 Ceccaroni.

A disposizione: 1 Gomis, 22 Bardi, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 28 Blin, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Luca Pairetto (Nichelino). Primo assistente: Thomas Miniutti (Maniago). Secondo assistente: Andrea Niedda (Ozieri). Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce). VAR: Luigi Nasca (Bari). AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

MARCATORI: 45+3′ Cissè

NOTE: ammoniti Pierozzi; Petriccione; Pontisso; Iemmello; Peda; Palumbo.