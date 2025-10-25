Spezia, D’Angelo soddisfatto dopo il poker di Avellino: «Vittoria fondamentale, ripartiamo da qui»

Luca D’Angelo torna a sorridere. Lo Spezia ritrova il successo dopo otto giornate di astinenza travolgendo l’Avellino 4-0 al “Partenio-Lombardi”. Una vittoria netta e liberatoria, che rilancia i bianconeri in classifica e restituisce fiducia all’ambiente.

«È una vittoria molto importante», ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa. «Non era facile, siamo contenti di aver ottenuto questi tre punti. Fuori casa riusciamo spesso a esprimerci meglio, come era già accaduto a Venezia, anche in dieci uomini. Dovevamo scrollarci di dosso questo periodo negativo e ripartire da qui. Venivamo da otto partite senza vittorie e ci siamo sbloccati. Siamo stati bravi a interpretare la gara nel modo giusto e, dopo la loro espulsione, a non concedere nulla sfruttando gli spazi».

D’Angelo ha poi sottolineato la forza del gruppo: «Spero che la squadra resti unita come oggi. La cosa più importante è che il risultato sia arrivato: i ragazzi si sono sempre allenati con serietà e hanno dimostrato grande attaccamento».

Un passaggio anche sulle palle inattive, da tempo punto debole della squadra: «Sì, su tredici gol presi, nove erano arrivati su piazzato. Oggi abbiamo dimostrato di aver superato anche questo problema».

Infine, parole di elogio per Vlahovic e Di Serio, entrambi a segno nel poker di giornata: «È importante che si siano sbloccati. Abbiamo una rosa lunga e oggi sono entrati con lo spirito giusto, dando un contributo fondamentale».

Lo Spezia, ora a quota 6 punti, ritrova entusiasmo e guarda con fiducia ai prossimi impegni.