Cesena, Mignani: «Grande primo tempo, vittoria meritata. Stiamo percorrendo la strada giusta»

Un’altra vittoria esterna per il Cesena, che espugna Bolzano battendo il Südtirol per 1-0 e conferma il suo eccellente avvio di stagione. Nel post-partita, l’allenatore Michele Mignani ha analizzato la prestazione della squadra in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento e la solidità mostrata.

«Non so perché ma abbiamo giocato sei partite fuori casa e solo tre al Manuzzi», ha esordito Mignani con ironia. «Oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo: nella gestione della palla, nelle palle inattive e nel produrre gioco. Nella ripresa potevamo gestire meglio alcune situazioni, abbiamo faticato a tenere palla nella loro metà campo e sofferto la loro fisicità, sia nei difensori che negli attaccanti. Era difficile anticiparli, ma i ragazzi sono stati ordinati e applicati, hanno dimostrato voglia: quando la partita è sporca, ti devi sporcare».

Sul percorso di crescita, il tecnico bianconero ha aggiunto: «Questa partita ci fa crescere e ci dà un segnale importante: stiamo percorrendo la strada giusta. Il primo tempo è stato pulito, nel secondo abbiamo sofferto ma correndo i rischi giusti. In un paio di situazioni siamo riusciti anche a ripartire e potevamo fare gol. Difficilmente vinciamo partite che non meritiamo, e penso che oggi non abbiamo rubato nulla. Mi auguro che ogni gara ci faccia crescere ancora».