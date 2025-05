Serie A, le designazioni arbitrali della 38ª giornata: Napoli-Cagliari a La Penna, Como-Inter a Massa

Ultimi 90 minuti e poi sarà verdetto definitivo. La 38ª giornata di Serie A si preannuncia ricca di emozioni, tra corsa Scudetto, qualificazioni europee e lotta salvezza. Con il titolo ancora in bilico e il destino di molte squadre appeso a un filo, cresce l’attenzione non solo per i match in campo, ma anche per le scelte arbitrali.

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’ultimo turno di campionato. Partite delicate affidate a fischietti esperti, a partire dagli incontri più attesi del venerdì sera.

Napoli-Cagliari e Como-Inter: tutto in 90 minuti

Venerdì 23 maggio alle ore 20:45 si giocheranno in contemporanea due partite cruciali per l’assegnazione dello Scudetto:

Napoli-Cagliari sarà diretta da La Penna, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Colarossi. Il quarto uomo sarà Marchetti, con Paterna al VAR e Abisso all’AVAR.

Como-Inter, invece, è stata affidata a Massa, assistito da Perrotti e Rossi L., con Sacchi come quarto ufficiale. Al VAR Mazzoleni, AVAR Pezzuto.

La scelta di arbitri di comprovata esperienza sottolinea la delicatezza di questi incontri, che potrebbero assegnare lo Scudetto 2025.

Domenica 25 maggio, alle 20:45, occhi puntati anche su due partite rilevanti per le zone europee della classifica:

Venezia-Juventus sarà arbitrata da Colombo, assistito da Costanzo e Passeri. Fourneau sarà il quarto ufficiale, con Di Paolo al VAR e Guida all’AVAR.

Torino-Roma andrà a Di Bello, affiancato da Cecconi e Bhari, con Cosso quarto uomo. Al VAR Chiffi, AVAR Paterna.

Ecco gli altri arbitri scelti per le partite dell’ultimo turno:

Bologna-Genoa: Monaldi

Milan-Monza: Rutella

Atalanta-Parma: Marinelli

Lazio-Lecce: Fabbri

Empoli-Verona: Doveri

Udinese-Fiorentina: Marcenaro