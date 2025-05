Serie A: la rete al 95′ di Vecino beffa la Juventus e salva la Lazio. All’Olimpico termina 1 a 1. La classifica aggiornata

Un pareggio che tiene in vita la Lazio ma rallenta la Juventus. Allo stadio Olimpico di Roma di conclude sul risultato di 1 a 1 lo scontro diretto tra i biancocelesti e i bianconeri, valido per la 36esima giornata di Serie A.

Nonostante un avvio promettente, con l’immediata conclusione di Dele-Bashiru sul primo palo che impegna Di Gregorio, entrambe le formazioni faticano a rendersi particolarmente pericolose nella prima frazione di gioco, tanto che i due portieri non hanno dovuto compiere interventi difficili. La svolta avviene nella ripresa, esattamente al 53′: McKennie approfitta di una disattenzione difensiva, fa partire un cross dalla sinistra e Kolo Muani segna la rete dello 0-1. Subito dopo, però, Kalulu commette un’ingenuità che infuiisce sull’economia della partita, rimediando un rosso diretto per aver colpito Castellanos con un pugno.

La Lazio prova ad approfittare della superiorità numerica, ci prova con Pedro e Guendouzi ma Di Gregorio è attento. Nei minuti finali, dopo un rigore revocato ai biancocelesti dal Var per una posizione di partenza di Castellanos, il portiere bianconero è provvidenziale al 95′, deviando sul palo il tiro ravvicinato di Dia, ma al 95′, dopo il miracolo sul colpo di testa di Castellanos, non può nulla sulla ribattuta di Vecino, la cui rete viene confermata dopo un lungo silent-check.

Un risultato che fa sorridere anche il Bologna, sconfitto ieri dal Milan (e che proprio grazie a questo pareggio non è condannato matematicamente sul fronte quarto posto), e soprattutto Atalanta e Roma, in campo lunedì sera. I giallorossi potrebbero prendersi la quarta posizione, ma allo stesso tempo ai bergamaschi serve la vittoria per essere aritmeticamente in Champions League.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Juventus – 64*

Lazio – 64*

Roma – 63

Bologna – 62*

Milan – 60*

Fiorentina – 59

Como – 48*

Torino – 44

Udinese – 42

Genoa – 39

Cagliari – 33*

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 20

Monza – 15

*Una partita in più