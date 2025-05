Festa promozione a Pisa. Knaster: «Sto già pensando alla prossima stagione»

Non poteva non mancare Alexander Knaster alla festa promozione del suo Pisa. L’azionista di maggioranza del club nerazzurro, direttamente dal palco allestito all’Arena Garibaldi, luogo della cerimonia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

«Non ho parole per questo risultato – riporta TuttoMercatoWeb.com – ma sto già pensando alla prossima stazione e ai prossimi passi. Per questo successo, però, prima di tutto ringrazio la squadra, lo staff tecnico e voglio anche ringraziare tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per realizzare questo sogno, sono persone che non si vedono ma che hanno lavorato tantissimo. Voglio infine ringraziare l’amministrazione comunale, all’inizio abbiamo avuto problemi ma ora c’è un grandissimo rapporto che spero continui, ci sono tanti progetti insieme. E in un ultimo, un saluto e un grazie ai veri proprietari del Pisa, i nostri tifosi, che sono i migliori».