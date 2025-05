Andata playout Serie C: il Messina non va oltre lo 0 a 0 col Foggia, la Pro Patria supera 1 a 0 la Pro Vercelli

Si sono concluse due delle cinque partite di andata dei playout di Serie C. Alle ore 15 il Messina pareggia 0 a 0 contro il Foggia in un match molto equilibrato e con poche occasioni da gol. La squadra siciliana, nella sfida di ritorno, dovrà obbligatoriamente vincere per salvarsi, mentre ai rossoneri, grazie ad un piazzamento di classifica migliore in regular season, basta un pareggio per evitare la retrocessione.

Nella gara delle 17:30, invece, la Pro Patria prova a complicare i piani della Pro Vercelli. La partita si fa interessante nella ripresa, dopo i primi quarantacinque minuti molto lenti e con molti duelli in mezzo al campo. I padroni di casa, infatti, crescono minuto dopo minuto, si rendono pericolosi in più di qualche occasione e, all’83’, trovano il gol dell’1 a 0 con Ferri che vale la vittoria. Successo importante per la squadra di Busto Arsizio che, essendosi classificata sotto i piemontesi in campionato, ribalta tutto e giocherà la gara di ritorno con due risultati a favore.

Milan Futuro-Spal, Caldiero Terme-Triestina e Sestri Levante-Lucchese saranno le tre partite che andranno in scena alle ore 20 e che chiuderanno l’andata dei playout. Le gare di ritorno sono tutte in programma sabato 17 maggio.