Serie A: la Lazio vince 2-0 contro il Cagliari: Zaccagni e Isaksen decidono la gara. La classifica aggiornata

La Lazio ha vinto 2-0 contro il Cagliari in una partita dominata soprattutto nel secondo tempo. Il gol che ha aperto le danze è arrivato al 66′, quando Gustav Isaksen ha scagliato un potente tiro all’angolo, grazie a un preciso assist di Matteo Guendouzi. Il raddoppio è arrivato poco prima del fischio finale al 90+1′: Mattia Zaccagni ha approfittato di un pallone vagante fuori area per scoccare un potente tiro all’incrocio dei pali, lasciando immobile il portiere del Cagliari Elia Caprile.

La partita, iniziata in maniera equilibrata, ha visto la Lazio cercare di prendere il controllo fin dai primi minuti, ma il Cagliari ha messo in difficoltà la difesa avversaria con alcune buone azioni, anche se senza concretizzare. Michael Folorunsho e Mattia Felici hanno avuto occasioni per il Cagliari, ma le loro conclusioni non sono state sufficienti per impensierire Ivan Provedel, che ha ben gestito le poche palle pericolose.

A metà secondo tempo, la Lazio ha finalmente sbloccato il risultato, trovando il vantaggio con Isaksen. Nonostante i tentativi di reazione del Cagliari, la squadra di Maurizio Sarri ha controllato il match e ha siglato il gol della sicurezza con Zaccagni.

La classifica aggiornata

Napoli – 22

Inter – 21

Milan – 21

Roma – 21

Bologna – 18

Juventus – 18

Como – 17

Lazio – 15

Udinese – 15

Cremonese – 14

Atalanta – 13

Sassuolo – 13

Torino – 13

Cagliari – 9

Lecce – 9

Parma – 7

Pisa – 6

Genoa – 5

Verona – 3

Fiorentina – 1