Serie C Girone B: Vis Pesaro vince 1-0 contro la Juventus U23. La classifica aggiornata
Il Vis Pesaro ha conquistato una vittoria fondamentale al Benelli, battendo la Juventus U23 con il risultato di 1-0. Il gol decisivo è arrivato all’8′ grazie a un’ottima azione di Owusu, che ha trovato la rete con un preciso colpo di testa.
Nel primo tempo, la squadra di casa ha gestito il vantaggio, con Primasso e Bove che hanno cercato di ampliare il margine, ma senza successo. Nel secondo tempo, nonostante vari tentativi da parte della Juventus U23, il Vis Pesaro ha difeso con attenzione e ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.
La classifica aggiornata
Arezzo – 31
Ravenna – 30
Ascoli – 27
Forlì – 20
Guidonia – 20
Ternana – 19
Carpi – 18
Gubbio – 17
Vis Pesaro – 16
Pineto – 16
Campobasso – 16
Sambenedettese – 14
Pianese – 14
Juventus U23 – 14
Pontedera – 12
Bra – 10
Livorno – 10
Perugia – 7
Torres – 7
Rimini – -1