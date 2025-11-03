Serie C Girone B: Vis Pesaro vince 1-0 contro la Juventus U23. La classifica aggiornata

Il Vis Pesaro ha conquistato una vittoria fondamentale al Benelli, battendo la Juventus U23 con il risultato di 1-0. Il gol decisivo è arrivato all’8′ grazie a un’ottima azione di Owusu, che ha trovato la rete con un preciso colpo di testa.

Nel primo tempo, la squadra di casa ha gestito il vantaggio, con Primasso e Bove che hanno cercato di ampliare il margine, ma senza successo. Nel secondo tempo, nonostante vari tentativi da parte della Juventus U23, il Vis Pesaro ha difeso con attenzione e ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

La classifica aggiornata

Arezzo – 31

Ravenna – 30

Ascoli – 27

Forlì – 20

Guidonia – 20

Ternana – 19

Carpi – 18

Gubbio – 17

Vis Pesaro – 16

Pineto – 16

Campobasso – 16

Sambenedettese – 14

Pianese – 14

Juventus U23 – 14

Pontedera – 12

Bra – 10

Livorno – 10

Perugia – 7

Torres – 7

Rimini – -1