Serie C Girone A: AlbinoLeffe perde 3-1 contro l’Inter U23. Risultati finali e classifica aggiornata

Terminano le gare del Girone A di Serie C giocate questa sera.

AlbinoLeffe – Inter U23 1-3

Al Comunale di Albino, l’Inter U23 si impone 3-1 contro l’AlbinoLeffe, con un risultato che si definisce nel secondo tempo. Dopo l’iniziale vantaggio ospite firmato da Cocchi al 20′, De Paoli pareggia su rigore al 53′. La risposta dell’Inter arriva al 62′ con un gol di Prestia, e all’86’, Topalovic sigla il definitivo 3-1. Non basta il cuore dell’AlbinoLeffe per evitare la sconfitta.

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 3-1

L’Ospitaletto ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1 contro i Dolomiti Bellunesi nella partita della 12ª giornata del Girone A di Serie C. La gara si è decisa nel secondo tempo, dopo un primo tempo equilibrato che si è concluso senza reti. Al 47′, Guarneri ha sbloccato il risultato per l’Ospitaletto, seguito da un gol di Gualandris al 61′, che ha raddoppiato il vantaggio. I Dolomiti Bellunesi hanno accorciato le distanze al 70′ grazie a Brugnolo. Tuttavia, Bertoli ha siglato il gol del 3-1 al 72′, fissando il punteggio finale.

Alcione Milano – Pro Patria 2-0

L’Alcione Milano vince 2-0 contro la Pro Patria al Comunale di Milano, consolidando la propria posizione in classifica. Dopo un gol di Di Munno al 20′ e una rete di Dimarco al 50′, i padroni di casa controllano il gioco, non permettendo alla Pro Patria di rientrare in partita. La vittoria arriva senza troppe difficoltà, portando tre punti fondamentali per la squadra.

La classifica aggiornata

L.R. Vicenza – 32

Brescia – 27

Lecco – 27

Inter U23 – 22

Alcione Milano – 21

Cittadella – 18

Trento – 16

Pro Vercelli – 16

Renate – 14

Ospitaletto – 13

Pergolettese – 13

Dolomiti Bellunesi – 13

AlbinoLeffe – 12

Giana Erminio – 12

Novara – 12

Virtus Verona – 11

Arzignano – 10

Lumezzane – 8

Pro Patria – 8

Triestina – -10