Serie A: la Lazio espugna il “Bentegodi”, Verona battuto 1-0. La classifica aggiornata
Porta a casa i tre punti dall’insidiosa trasferta del “Bentegodi” la Lazio. I biancocelesti vincono 1-0 in casa del Verona, in un match in cui hanno sempre avuto il pallino del gioco in mano.
Inizia l’incontro ed arriva subito un importante occasione per la formazione di Maurizio Sarri: Isaksen entra in area e calcia, Velentini in scivolata devia, la sfera termina sui piedi di Noslin che arriva per il tap in ma manda alto.
Sul finale di primo tempo ci prova anche il Verona, con una conclusione a giro dall’esterno dell’area di Bradaric che Provedel allontana. Le due squadre vanno al riposo senza esser ancora riuscite a sbloccare il match.
Nella ripresa arriva subito un pericoloso rischio per i biancocelesti: cross di Frese che Provedel non trattiene, alle sue spalle arriva Giovane ma Pellegrini allontana. Al 79′ arriva però il gol che sblocca il risultato da parte della formazione di mister Sarri, con uno sfortunato autogol di Nelsson che insacca nella sua porta. Nel finale gli ospiti gestiscono bene il vantaggio, portando a casa i tre punti.
Con questa vittoria la Lazio si porta momentaneamente all’ottavo posto, salendo a quota 28 punti. Sprofonda in classifica il Verona, fermo al penultimo posto con appena 13 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 42
Milan — 40
Roma — 39
Napoli — 38
Juventus — 36
Como — 34
Atalanta — 31
Bologna — 27
Lazio — 26
Udinese — 26
Sassuolo — 23
Torino — 23
Cremonese — 22
Parma — 21
Cagliari — 19
Lecce — 17
Genoa — 16
Verona — 14
Fiorentina — 14
Pisa — 13