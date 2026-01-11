Modena, Massolin seguito da vicino dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Dopo un importante inizio di stagione, ha attirato varie attenzioni dalla Serie A il fantasista del Modena, Yanis Massolin. Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Bologna segue da vicino il calciatore classe 2002.

Il ds dei rossoblù, Giovanni Sartori, era infatti negli spalti oggi durante il match tra i canarini e il Padova, per seguire da vicino il centrocampista, che in questo inizio di stagione ha collezionato 11 presenze mettendo a segno un gol e un assist.

