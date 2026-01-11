Padova-Modena, Sottil: «La prestazione c’è stata, non abbiamo avuto fortuna»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

In seguito al match tra Padova e Modena, vinto per 2-0 dai biancoscudati, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il tecnico dei canarini, Andrea Sottil, commentando la prestazione della sua squadra ed il risultato finale.

«Io non vedo tutto negativo  ha dichiarato il tecnico -. La prestazione c’è stata, abbiamo fatto trentadue tiri verso la porta e abbiamo colpito pali e traversa. Quello che fa arrabbiare è che al primo pallone che loro hanno messo dentro abbiamo preso gol»

E sui gol subiti, Sottil dichiara: «Entrambe le reti subite sono arrivate con palloni in nostro possesso e anche il secondo gol non va preso perchè poi può succedere di tutto fino all’ultimo secondo. Nel calcio basta poco, a noi serve ritrovare la solidità che avevamo prima. Il Padova non è si è mai visto, ma ha vinto la partita»

Infine, un commento sul nuovo centravanti dei canarini, De Luca: «E’ l’attaccante che ci serviva per caratteristiche. E’ stato mesi fuori, ma è allenatissimo. Gli manca il ritmo partita, ma più gioca e prima lo trova»

