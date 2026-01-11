Sampdoria, si tenta il doppio colpo dalla Fiorentina: attesa di risposta per Viti e idea Kouame
Non si ferma il calciomercato invernale della Sampdoria che, dopo gli arrivi di Brunori, Esposito, Begic e Martinelli, vogliono mettere a segno altri due colpi importanti per la categoria.
Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, i blucerchiati sono in attesa di risposta dal centrale di difesa Mattia Viti, in uscita dalla Fiorentina. La Sampdoria ha messo gli occhi anche su un altro profilo della viola, avviando in contatti con il club toscano anche per Christian Kouamé.