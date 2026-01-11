Bari, non solo Vivarini: a rischio anche Magalini

Non è soltanto la posizione di Vincenzo Vivarini a essere in bilico in casa Bari. Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, anche il direttore sportivo Giuseppe Magalini sarebbe a serio rischio esonero dopo l’ultima deludente prestazione contro la Carrarese.

Nel post-partita si sarebbe tenuto un confronto tra il presidente Luigi De Laurentiis e parte dello staff tecnico, durante il quale sarebbe emerso tutto lo scoramento della proprietà per l’andamento della stagione. Da qui l’ipotesi di un possibile ribaltone dirigenziale, che potrebbe coinvolgere proprio Magalini.

Diversa invece la posizione del suo vice Valerio Di Cesare, che — sempre secondo le indiscrezioni — non sarebbe in discussione e dovrebbe restare all’interno della società anche in caso di cambiamenti.