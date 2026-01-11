Bari, non solo Vivarini: a rischio anche Magalini

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Non è soltanto la posizione di Vincenzo Vivarini a essere in bilico in casa Bari. Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, anche il direttore sportivo Giuseppe Magalini sarebbe a serio rischio esonero dopo l’ultima deludente prestazione contro la Carrarese.

Nel post-partita si sarebbe tenuto un confronto tra il presidente Luigi De Laurentiis e parte dello staff tecnico, durante il quale sarebbe emerso tutto lo scoramento della proprietà per l’andamento della stagione. Da qui l’ipotesi di un possibile ribaltone dirigenziale, che potrebbe coinvolgere proprio Magalini.

Diversa invece la posizione del suo vice Valerio Di Cesare, che — sempre secondo le indiscrezioni — non sarebbe in discussione e dovrebbe restare all’interno della società anche in caso di cambiamenti.

 

Ultimissime

Serie A: pari all’intervallo tra Inter e Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Padova, Andreoletti: «Il Modena è la squadra che mi ha impressionato più di tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Bari, non solo Vivarini: a rischio anche Magalini

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Sampdoria, si tenta il doppio colpo dalla Fiorentina: attesa di risposta per Viti e idea Kouame

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026

Padova-Modena, Sottil: «La prestazione c’è stata, non abbiamo avuto fortuna»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 11, 2026