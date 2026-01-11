Padova, Andreoletti: «Il Modena è la squadra che mi ha impressionato più di tutti»

Dopo la gara contro il Modena, l’allenatore del Padova Matteo Andreoletti ha commentato la prestazione della sua squadra, riconoscendo anche il valore dell’avversario.

«Il Modena è la squadra che mi ha impressionato più di tutti. Abbiamo avuto fortuna, ma la fortuna bisogna andarsela a prendere», ha dichiarato il tecnico, sottolineando l’atteggiamento mostrato in campo dai suoi uomini.

Andreoletti ha poi elogiato lo spirito del gruppo: «Onore ai ragazzi che hanno lottato con il cuore», e ha aggiunto un riferimento alla fase difensiva e alle prestazioni individuali: «Prestazioni straordinarie dal punto di vista individuale e siamo bravi a difenderci con le unghie e con i denti».