Serie A: pari all’intervallo tra Inter e Napoli

Primo tempo intenso e ricco di occasioni a San Siro, dove Inter e Napoli vanno all’intervallo sull’1-1 dopo 45 minuti giocati ad alto ritmo. Parte meglio l’Inter, che prende subito in mano il possesso e prova a sfondare soprattutto a sinistra con Dimarco e Bastoni. Proprio al 9’ arriva il vantaggio nerazzurro: Marcus Thuram serve rasoterra Federico Dimarco, che controlla e calcia trovando l’angolino basso alla destra di Milinković-Savić per l’1-0.

La squadra di Inzaghi continua a spingere e va vicina al raddoppio con Thuram di testa al 44’ e con Barella e Bastoni dalla distanza, ma senza fortuna. Il Napoli, inizialmente più attendista, cresce col passare dei minuti e trova il pareggio al 26’: splendida imbucata di Eljif Elmas per Scott McTominay, che batte Sommer con un preciso tiro rasoterra all’angolino per l’1-1.

Dopo il gol il match resta equilibrato, con l’Inter più propositiva nel palleggio e il Napoli pericoloso in ripartenza. Si va così al riposo in perfetta parità, al termine di un primo tempo combattuto e aperto a ogni scenario.