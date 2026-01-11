Serie C Girone B: pari pirotecnico tra Pineto e Guidonia finisce 3-3, la classifica aggiornata
Finisce con un incredibile 3-3 la sfida di Serie C Girone B tra Pineto e Guidonia, una partita ricca di colpi di scena e ribaltamenti che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.
La gara si mette subito sui binari giusti per i padroni di casa: all’8’ Vigliotti sblocca il risultato e cinque minuti dopo Gagliardi raddoppia, facendo esplodere lo stadio. Il Guidonia però reagisce e al 32’ accorcia le distanze con Zuppel, che riporta in partita gli ospiti. Prima dell’intervallo arriva un nuovo strappo del Pineto, con Ienco che al 44’ firma il 3-1.
Nella ripresa il Guidonia cresce e aumenta la pressione offensiva. Al 69’ è ancora Zuppel a colpire, segnando il gol del 3-2 che riapre definitivamente il match. Nel lungo recupero finale arriva poi l’episodio decisivo: calcio di rigore per il Guidonia e ancora Zuppel, glaciale dal dischetto al 98’, completa la sua tripletta personale e fissa il risultato sul 3-3.
Un pareggio spettacolare che lascia l’amaro in bocca al Pineto, avanti di due reti per due volte, ma che premia la tenacia di un Guidonia mai domo e capace di crederci fino all’ultimo istante.
La classifica aggiornata
Arezzo — 46
Ravenna — 42
Ascoli — 37
Pineto — 32
Guidonia – 28
Vis Pesaro — 27
Campobasso — 27
Pianese — 27
Juventus U23 — 27
Carpi — 27
Ternana — 26
Forlì — 25
Gubbio — 20
Sambenedettese — 20
Perugia — 19
Livorno — 19
Bra — 17
Torres — 15
Pontedera — 14
Rimini — 0