Serie A, parità e spettacolo: Inter e Napoli si fermano sul 2-2. La classifica aggiornata

Finisce 2-2 la sfida tra Inter e Napoli davanti a oltre 72 mila spettatori a San Siro, al termine di una partita intensa, combattuta e ricca di episodi. L’Inter parte meglio e trova il vantaggio già al 9’: Marcus Thuram serve in profondità Federico Dimarco, che controlla e batte Milinković-Savić con un preciso destro all’angolino per l’1-0. I nerazzurri spingono e creano altre occasioni, ma al 26’ il Napoli colpisce alla prima vera chance: splendido assist di Eljif Elmas e conclusione vincente di Scott McTominay, che fa 1-1.

Nella ripresa il ritmo resta alto e il match si accende nel finale. Al 73’ l’Inter torna avanti grazie a un rigore trasformato magistralmente da Hakan Çalhanoğlu, assegnato dopo controllo al VAR per un fallo in area. Poco dopo arriva anche l’espulsione di Antonio Conte per proteste. Quando la partita sembra indirizzata verso la vittoria nerazzurra, il Napoli trova il pari all’81’: Noa Lang imbuca per McTominay, che con un rasoterra preciso firma la doppietta personale e fissa il risultato sul 2-2. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma senza successo. Un pareggio che premia la tenacia del Napoli e lascia qualche rimpianto all’Inter per le tante occasioni create.

La classifica aggiornata

Inter — 43

Milan — 40

Napoli — 39

Roma — 39

Juventus — 36

Como — 34

Atalanta — 31

Lazio — 28

Bologna — 27

Udinese — 26

Sassuolo — 23

Torino — 23

Cremonese — 22

Parma — 21

Cagliari — 19

Lecce — 17

Genoa — 16

Fiorentina — 14

Verona — 13

Pisa — 13