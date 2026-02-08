Serie A, Kalulu salva la Juventus al 96′. Contro la Lazio finisce 2-2. La classifica aggiornata

La Juventus evita la sconfitta all’ultimo respiro e strappa il 2-2 contro la Lazio grazie a un gol nel recupero. Sotto 2-0 per le reti di Pedro e Isaksen, i bianconeri reagiscono nella ripresa accorciando con McKennie e spingendo con forza fino alla fine. Al 96’ è decisivo Kalulu, che svetta di testa sul cross morbido di Boga e firma il pareggio che fa esplodere lo Stadium. Un finale incandescente che premia la determinazione della Juve.

La classifica aggiornata

Inter: 58

Milan: 50

Napoli: 49

Juventus: 46

Roma: 43

Como: 41

Atalanta: 36

Lazio: 33

Udinese: 32

Bologna: 30

Sassuolo: 29

Cagliari: 28

Torino: 27

Parma: 26

Cremonese: 23

Genoa: 23

Lecce: 21

Fiorentina: 18

Pisa: 15

Verona: 15