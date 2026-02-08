Serie A, Kalulu salva la Juventus al 96′. Contro la Lazio finisce 2-2. La classifica aggiornata
La Juventus evita la sconfitta all’ultimo respiro e strappa il 2-2 contro la Lazio grazie a un gol nel recupero. Sotto 2-0 per le reti di Pedro e Isaksen, i bianconeri reagiscono nella ripresa accorciando con McKennie e spingendo con forza fino alla fine. Al 96’ è decisivo Kalulu, che svetta di testa sul cross morbido di Boga e firma il pareggio che fa esplodere lo Stadium. Un finale incandescente che premia la determinazione della Juve.
La classifica aggiornata
Inter: 58
Milan: 50
Napoli: 49
Juventus: 46
Roma: 43
Como: 41
Atalanta: 36
Lazio: 33
Udinese: 32
Bologna: 30
Sassuolo: 29
Cagliari: 28
Torino: 27
Parma: 26
Cremonese: 23
Genoa: 23
Lecce: 21
Fiorentina: 18
Pisa: 15
Verona: 15