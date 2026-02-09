Palermo, contro l’Empoli una vittoria in rimonta: l’ultima nel 2023 con Corini allenatore

Il Palermo, dopo due anni, torna a vincere in rimonta. La squadra di Inzaghi, ha sconfitto l’Empoli con il risultato di 3-2 conquistando tre punti dopo essere andata in svantaggio. Un’emozione che il Palermo e i suoi tifosi non vivevano dalla stagione 2023/24, quando sulla panchina dei siciliani sedeva Eugenio Corini.

L’ultima rimonta vincente risaliva al 26 dicembre 2023. Anche in quell’occasione, come ieri, il teatro fu lo stadio Renzo Barbera e il risultato finale fu lo stesso, ancora una volta 3-2, da allora solo pareggi o sconfitte dopo situazioni di svantaggio.

Quel match, valido per la 19ª giornata di Serie B, si aprì con il vantaggio ospite firmato al 7’ da Ghiglione. Il Palermo trovò il pareggio al 20’ con il difensore rumeno Nedelcearu, ma la Cremonese tornò avanti al 32’ grazie a Castagnetti. La rimonta rosanero prese forma nella ripresa con Di Francesco che firmò il 2-2 al 72’, prima del gol decisivo di Stulac al 97’. Quella fu l’ultima volta in cui il Palermo riuscì a vincere una partita dopo essere andato in svantaggio, ma non l’unica rimonta di quella stagione. Nell’ottobre dello stesso campionato, infatti, i rosanero riuscirono a ribaltare anche il Sudtirol. Nel match valido per la sesta giornata, la squadra di Bolzano passò in vantaggio al 38’ con Ciervo, che superò Pigliacelli. La risposta del Palermo arrivò al 48’ con Ceccaroni, mentre il gol decisivo fu firmato da Aurelio all’89’.

Nella stagione 2024/25 il Palermo si è trovato in svantaggio per ben 19 volte. In sole cinque occasioni, però, la squadra, allora allenata da Dionisi, riuscì a muovere la classifica, senza mai completare la rimonta e limitandosi a pareggiare. La prima parziale rimonta arrivò alla 4ª giornata, in Palermo-Cosenza 1-1. Seguirono i due pareggi contro la Sampdoria, alla 14ª e alla 29ª giornata, entrambi conclusi sull’1-1. In mezzo, alla 26ª, il 2-2 interno contro il Mantova e, infine, alla 34ª giornata, l’1-1 casalingo contro la Carrarese.

In questa stagione, invece, la squadra guidata da Inzaghi aveva già sfiorato la vittoria dopo essere andata in svantaggio, questo si verificò ad Avellino durante la 17ª giornata di campionato. I campani passarono in vantaggio al 39’ con Biasci, prima della reazione rosanero con Ranocchia che firmò il pareggio al 69’, mentre Pohjanpalo completò la rimonta all’83’. Quando il Palermo sembrava ormai avviato verso i tre punti, all’89’ arrivò la rete di Palumbo che siglò il definitivo 2-2 con una sforbiciata al volo.

Adesso è arrivata la prima vittoria in rimonta stagionale, a farne le spese l’Empoli. I toscani hanno sbloccato il match al 5’ con Guarino, ma la reazione del Palermo non si è fatta attendere con la rimonta che ha preso il via al 24’ grazie a un tiro di Gyasi deviato involontariamente in porta da Fulignati ed è stata completata dalla doppietta di Pohjanpalo, in gol al 57’ e all’84’. In mezzo, la rete di Ebuhei al 72’ aveva ristabilito la parità.