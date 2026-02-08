Serie C Girone B: equilibrio fino alla fine, Vis Pesaro e Forlì chiudono 1-1. La classifica aggiornata

Termina in parità il match di Serie C Girone B tra Vis Pesaro e Forlì, che si dividono la posta con l’1-1 finale. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, il Forlì passa in vantaggio al 70’ con Macrì. La reazione della Vis Pesaro è immediata e al 75’ Ceccacci ristabilisce l’equilibrio, fissando il risultato definitivo. Un punto a testa al termine di una gara combattuta fino all’ultimo.

La classifica aggiornata

Arezzo: 56

Ravenna: 49

Ascoli: 46

Juventus U23: 36

Pineto: 36

Campobasso: 33

Vis Pesaro: 31

Pianese: 31

Ternana: 30

Gubbio: 29

Guidonia: 29

Carpi: 28

Livorno: 28

Forlì: 26

Sambenedettese: 24

Bra: 24

Perugia: 23

Torres: 20

Pontedera: 16

Rimini: 0