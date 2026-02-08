Serie C Girone B: equilibrio fino alla fine, Vis Pesaro e Forlì chiudono 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file2 (19)

Termina in parità il match di Serie C Girone B tra Vis Pesaro e Forlì, che si dividono la posta con l’1-1 finale. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, il Forlì passa in vantaggio al 70’ con Macrì. La reazione della Vis Pesaro è immediata e al 75’ Ceccacci ristabilisce l’equilibrio, fissando il risultato definitivo. Un punto a testa al termine di una gara combattuta fino all’ultimo.

La classifica aggiornata

Arezzo: 56

Ravenna: 49

Ascoli: 46

Juventus U23: 36

Pineto: 36

Campobasso: 33

Vis Pesaro: 31

Pianese: 31

Ternana: 30

Gubbio: 29

Guidonia: 29

Carpi: 28

Livorno: 28

Forlì: 26

Sambenedettese: 24

Bra: 24

Perugia: 23

Torres: 20

Pontedera: 16

Rimini: 0

Altre notizie

file2 (18)

Serie C Girone B: pari senza reti all’intervallo tra Vis Pesaro e Forlì

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 192153

Serie C girone B: l’Arezzo vince sulla Pianese, successo per l’Ascoli in casa del Pineto. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 183418

Serie C girone A: pari senza reti tra Vicenza e Dolomiti Bellunesi. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
Screenshot 2026-02-08 082417

Bari ancora ko, Mantova ritrova il sorriso: Mancuso decide al 94’. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file6 (46)

Serie C, Girone C: Cerignola e Altamura vincono, Latina e Cavese pareggiano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
file3 - 2026-02-06T212535.260

Serie C, Girone C: Cerignola avanti sulla Salernitana, Altamura scatenato. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, inibizione per Valerio Antonini: il caso Balotelli e l’intermediazione di Facchinetti

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-02-04 221934

Perugia, Gaucci: «Verre aveva altre opportunità, ma ha scelto noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-04 181446

Perugia, Verre riparte dal Grifo: «Qui sono cresciuto, voglio salvare questa squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 4, 2026
Screenshot 2026-02-02 221803

Serie C girone A: vince il Brescia contro la Giana Erminio, il Renate batte l’Alcione Milano. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
pallone-seriec-facebook-ilovepalermocalcio.com

Serie C girona A: Brescia avanti 1-0 sulla Giana Erminio, pari senza reti tra Renate e Alcione Milano dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026
file19

Ufficiale, l’ex rosa Verre torna al Perugia: il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 2, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 (19)

Serie C Girone B: equilibrio fino alla fine, Vis Pesaro e Forlì chiudono 1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file3 (19)

Serie A: Lazio avanti 0-1 all’intervallo sulla Juventus

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file2 (18)

Serie C Girone B: pari senza reti all’intervallo tra Vis Pesaro e Forlì

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
file1 (25)

Serie B, Monza-Avellino 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026
193202919-8f3ebeb9-bb18-41ce-a2cb-8688b483e158

Sampdoria, Giordano in dubbio per la sfida contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 8, 2026