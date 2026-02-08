Serie C Girone B: equilibrio fino alla fine, Vis Pesaro e Forlì chiudono 1-1. La classifica aggiornata
Termina in parità il match di Serie C Girone B tra Vis Pesaro e Forlì, che si dividono la posta con l’1-1 finale. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sullo 0-0, il Forlì passa in vantaggio al 70’ con Macrì. La reazione della Vis Pesaro è immediata e al 75’ Ceccacci ristabilisce l’equilibrio, fissando il risultato definitivo. Un punto a testa al termine di una gara combattuta fino all’ultimo.
La classifica aggiornata
Arezzo: 56
Ravenna: 49
Ascoli: 46
Juventus U23: 36
Pineto: 36
Campobasso: 33
Vis Pesaro: 31
Pianese: 31
Ternana: 30
Gubbio: 29
Guidonia: 29
Carpi: 28
Livorno: 28
Forlì: 26
Sambenedettese: 24
Bra: 24
Perugia: 23
Torres: 20
Pontedera: 16
Rimini: 0