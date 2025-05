Serie A: Inter avanti sotto il diluvio, all’intervallo è 0-1 all’Olimpico Grande Torino

Una rete di Zalewski permette all’Inter di andare a riposo sul risultato di 0-1. Dopo la sospensione della partita nei primi minuti di gioco per via della caduta di un tifoso dagli spalti, le cui condizioni per fortuna sarebbero stabili, i nerazzurri sbloccano il match al 14′ grazie all’ex Roma, che si libera perfettamente dalla marcatura avversaria e batte Milinkovic con un tiro imparabile. I granata provano a reagire, ma gli uomini di Inzaghi mostrano solidità. Tuttavia, a ridosso della fine del primo tempo, la gara viene interrotta nuovamente, stavolta per le forti precipitazioni che impediscono al pallone di rotolare normalmente. La Penna fa riprendere il gioco qualche minuto dopo, e in pieno recupero Martinez salva il risultato con un super intervento sul colpo di testa ravvicinato di Adams.

Continue Reading