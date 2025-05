Playout Serie D Girone I: Castrum Favara e Acireale salve, Licata e Sant’Agata retrocedono in Eccellenza

Dal Girone I di Serie D arrivano alcuni verdetti sul fronte salvezza. Infatti, oggi pomeriggio, domenica 11 maggio, si sono disputati i playout. Il Castrum Favara sfrutta il favore campo e mantiene la categoria, infliggendo un 2 a 0 pesantissimo al Licata con le firme di Bontà e Baglione. Con questo risultato, la formazione ospite è condannata alla retrocessione in Eccellenza. Stessa sorte anche per il Sant’Agata che, sul campo dell’Acireale, non gli basta il 2 a 2 per salvarsi. Sospiro di sollievo, dunque, per la squadra granata, costretta a rimontare il doppio svantaggio, per poi passare dai supplementari, per festeggiare davanti ai propri tifosi.

