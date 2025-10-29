Serie A: avanti la Cremonese a Genoa, pari a reti bianche tra Inter e Fiorentina dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano i primi tempi dei match del turno infrasettimanale di Serie A. Avanti a Genoa la Cremonese, grazie al gol 3′ minuto firmato da Bonazzoli. Primo frazione di gioco che termina senza reti nel match tra Inter e Fiorentina, con i nerazzurri che vanno vicini al vantaggio in più di un occasione. 0- 0 anche nel match tra Bologna e Torino. Di seguito i risultati parziali degli incontri:
Genoa-Cremonese 0-1 (3′ Bonazzoli)
Inter-Fiorentina 0-0
Bologna-Torino 0-0