Serie B: Venezia avanti sul Sudtirol, vantaggio per Mantova e Spezia dopo i primi 45. I risultati parziali

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Terminano qui i primi tempi dei match del turno infrasettimanale di Serie BKT. Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Venezia nel match casalingo contro il Sudtirol: decidono al momento il match le reti di Doumbia e Perez.

Avanti 1-0 anche l0 Spezia, impegnato al “Picco” contro il Padova, e il Mantova, avanti sul Catanzaro grazie alla rete dell’ex rosa Leonardo Mancuso. Di seguito i risultati parziali dei match:

Venezia-Sudtirol 2-0 (39′ Doumbia; 45+2′ Perez)

Mantova- Catanzaro 1-0 (7′ Mancuso)

Spezia – Padova 1-0 (17′ Lapadula)

 

Ultimissime

Serie B: Venezia avanti sul Sudtirol, vantaggio per Mantova e Spezia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Pescara verso il Palermo: emergenza indisponibili per Vivarini

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo primavera, Del Grosso: «Bisogna fare i complimenti all’Entella, si è dimostrato più forte sotto ogni aspetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025

Palermo verso il Pescara: domani Inzaghi in conferenza stampa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 29, 2025