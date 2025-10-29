Serie B: Venezia avanti sul Sudtirol, vantaggio per Mantova e Spezia dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano qui i primi tempi dei match del turno infrasettimanale di Serie BKT. Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Venezia nel match casalingo contro il Sudtirol: decidono al momento il match le reti di Doumbia e Perez.
Avanti 1-0 anche l0 Spezia, impegnato al “Picco” contro il Padova, e il Mantova, avanti sul Catanzaro grazie alla rete dell’ex rosa Leonardo Mancuso. Di seguito i risultati parziali dei match:
Venezia-Sudtirol 2-0 (39′ Doumbia; 45+2′ Perez)
Mantova- Catanzaro 1-0 (7′ Mancuso)
Spezia – Padova 1-0 (17′ Lapadula)