Allegri lo vuole per lo Scudetto: “COLPO DAL REAL MADRID” | Costa solo 4,5 milioni

Max Allegri sogna il grande colpo.

I rapporti di mercato tra Milan e Real Madrid hanno segnato alcune delle pagine più affascinanti della storia del calcio europeo. Le due società, legate da una profonda stima reciproca, hanno spesso intrecciato le proprie strade con trasferimenti di grande risonanza, capaci di cambiare il destino di entrambe. Dagli anni Novanta in poi, i passaggi di campioni tra San Siro e il Santiago Bernabéu hanno rappresentato momenti simbolici di un’epoca.

Uno dei trasferimenti più iconici resta quello di Kaká, che nel 2009 lasciò il Milan per il Real Madrid dopo aver vinto tutto in rossonero, compreso il Pallone d’Oro. L’operazione, da oltre 65 milioni di euro, fu una delle più costose dell’epoca e segnò la fine di un ciclo a Milano. Prima di lui, anche Clarence Seedorf aveva compiuto il percorso inverso, lasciando Madrid per diventare una bandiera del Milan, con cui vinse due Champions League.

Altri scambi importanti riguardano Fernando Redondo, elegante regista argentino che nel 2000 passò dal Real al Milan, e Huntelaar, approdato in rossonero nel 2009 dopo un anno deludente a Madrid. Entrambi contribuirono a mantenere viva la connessione sportiva tra i due club.

Negli ultimi anni, si è parlato più volte di possibili nuovi affari tra Milan e Real Madrid, con i rossoneri interessati a giovani talenti della “Casa Blanca”. Una storia di mercato e di rispetto reciproco che continua a unire due delle squadre più prestigiose del calcio mondiale.

Endrick, caso spinoso al Real Madrid

Non passa giorno senza che in Spagna si parli della situazione di Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid. Dopo aver superato i problemi fisici che avevano condizionato l’inizio della sua stagione, l’attaccante non ha ancora trovato spazio in partite ufficiali, un’assenza che comincia a pesare. Preoccupato per il proprio futuro e per la possibilità di essere convocato al prossimo Mondiale, il giocatore starebbe valutando una partenza a gennaio.

Secondo quanto riportato da AS, Endrick avrebbe già deciso che, se la situazione non dovesse cambiare, chiederà la cessione in prestito nel mercato invernale, preferibilmente a un club straniero impegnato in competizioni europee. Il brasiliano, infatti, non si sentirebbe a suo agio nel giocare in Spagna con una maglia diversa da quella del Real, ma vorrebbe mettersi in mostra in campo internazionale, idealmente in Champions League.

Il Milan osserva con interesse

Il Milan, che aveva seguito Endrick già ai tempi del Palmeiras, non ha mai smesso di apprezzare il suo talento. I rossoneri potrebbero valutare un tentativo a gennaio, nel caso in cui il Real Madrid aprisse alla formula del prestito.

A Madrid non escludono la cessione temporanea, ma chiedono circa 4,5 milioni di euro tra ammortamento e ingaggio: una cifra importante, ma non impossibile per un club deciso a puntare su un talento destinato a un futuro da protagonista.