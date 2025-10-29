Palermo, il porticciolo di Mondello si illumina di rosa
Nella settimana di avvicinamento al compimento dei 125 anni del Palermo, si illumina di rosa un altro luogo simbolo della città, quest’anno celebrato anche con la terza maglia: il porticciolo di Mondello.
Questo il messaggio del club rosanero
“ Pink Spot n°7📍 Porticciolo di Mondello- Tra le barche ormeggiate e la luce che si riflette sull’acqua, il porticciolo di Mondello si accende di rosa 🌊. Un luogo simbolo, quest’anno celebrato anche nel Third Kit, che invita tutti a custodire la bellezza del nostro mare ❤️”
