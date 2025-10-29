Serie B: il Venezia cala il tris al Sudtirol e agguanta il Palermo, vittoria in rimonta del Catanzaro al “Martelli”. I risultati finali e la classifica aggiornata
Terminano i match del turno infrasettimanale di Serie BKT. Grande prestazione del Venezia, che vince per 3-0 nel match casalingo contro il Sudtirol.
Tutto facile per i lagunari, che terminano la prima frazione di gara avanti per 2-0 grazie alle reti al 39′ di Doumbia e al 45+2′ di Perez. Nella ripresa chiude il match il gol di Yeboah, su assist di Perez.
Espugna il “Martelli” il Catanzaro, che vince in rimonta la sfida contro il Mantova. Nella prima frazione di gioco a passare in vantaggio sono gli ospiti, con la rete dell’ex rosa Mancuso. Nel secondo tempo arriva la reazione dei giallorossi che, prima trovano il gol del pareggio grazie all’autogol di Majer, poi la rete del 2-1 firmata Cisse. Chiude il match all’80’ la rete di Favasulli. Mentre termina in parità il match tra Spezia e Padova.
Con questa vittoria il Venezia sale a quota 16 punti, arrivando a pari punti con il Palermo. Mentre esce dalle zone basse della classifica il Catanzaro, che conquista la seconda vittoria stagionale e sale a quota 12 punti. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Venezia-Sudtirol 3-0 ( 39′ Doumbia; 45+2′ Perez; 80′ Favasulli)
Mantova-Catanzaro 1-3 ( 7′ Mancuso; 68′ Majer (A); 75′ Cisse; 80′ Favasulli)
Spezia-Padova 1-1 (17′ Lapadula; 66′ Lasagna)
LA CLASSIFICA
Modena – 21
Monza – 20
Cesena – 20
Frosinone – 18
Venezia – 16
Palermo – 16
Reggiana – 15
Carrarese – 14
Juve Stabia – 14
Padova – 13
Avellino – 13
Catanzaro – 12
Empoli – 11
Südtirol – 10
Entella – 10
Bari – 9
Pescara – 8
Spezia – 7
Sampdoria – 7
Mantova – 5