Seria A: vince l’Inter contro la Fiorentina, la Cremonese espugna “Marassi”. I risultati finali e la classifica aggiornata.

Terminano i match del turno infrasettimanali di Serie A. Buona prestazione dell’Inter, che si impone per 2-0 nel match di San Siro contro la Fiorentina. Vince 2-0 anche la Cremonese, che espugna “Marassi” grazie alla doppietta di Bonazzoli. Mentre termina 0-0 il match tra Bologna e Torino.

A San Siro, dopo una prima frazione di gara con poche emozione e nessun gol, al 66′ sono i nerazzurri a passare in vantaggio grazie alla rete firmata Calhanoglu. Cinque minuti arriva e la rete del raddoppio di Sucic. Chiude il match gol su rigore di Calhanoglu, che firma la doppietta personale.

Espunga Marassi la Cremonese. I grigiorossi passano subito in vantaggio, con la rete al 3′ minuto di Bonazzoli. A inizio ripresa e nuovamente Bonazzoli a siglare il gol del raddoppio, sfruttando l’assist di Vandeputte. I padroni provano a reagire, ma il match termina sul risultato di 2-0.

Con questa vittoria la Cremonese salgono a quota 14 punti, raggiungendo l’ottavo posto in classifica. Tre punti importanti anche per l’Inter, che non perde il treno del primo posto portandosi a sole 3 lunghezze di distanze. Mentre sprofondano Fiorentina e Genoa, rispettivamente al penultimo ed ultimo posto. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Inter-Fiorentina 3-0 (66′, 88′ Calhanoglu; 71′ Sucic)

Genoa-Cremonese 0-2 (3′, 49′ Bonazzoli)

Bologna-Torino 0-0

LA CLASSIFICA

Napoli – 21

Roma – 21

Inter – 18

Milan – 18

Como – 16

Bologna – 15

Juventus – 15

Cremonese – 14

Atalanta – 13

Udinese – 13

Torino – 12

Lazio – 11

Sassuolo – 10

Cagliari – 9

Parma – 7

Lecce – 7

Verona – 5

Pisa – 4

Fiorentina – 4

Genoa – 3