Seria A: vince l’Inter contro la Fiorentina, la Cremonese espugna “Marassi”. I risultati finali e la classifica aggiornata.
Terminano i match del turno infrasettimanali di Serie A. Buona prestazione dell’Inter, che si impone per 2-0 nel match di San Siro contro la Fiorentina. Vince 2-0 anche la Cremonese, che espugna “Marassi” grazie alla doppietta di Bonazzoli. Mentre termina 0-0 il match tra Bologna e Torino.
A San Siro, dopo una prima frazione di gara con poche emozione e nessun gol, al 66′ sono i nerazzurri a passare in vantaggio grazie alla rete firmata Calhanoglu. Cinque minuti arriva e la rete del raddoppio di Sucic. Chiude il match gol su rigore di Calhanoglu, che firma la doppietta personale.
Espunga Marassi la Cremonese. I grigiorossi passano subito in vantaggio, con la rete al 3′ minuto di Bonazzoli. A inizio ripresa e nuovamente Bonazzoli a siglare il gol del raddoppio, sfruttando l’assist di Vandeputte. I padroni provano a reagire, ma il match termina sul risultato di 2-0.
Con questa vittoria la Cremonese salgono a quota 14 punti, raggiungendo l’ottavo posto in classifica. Tre punti importanti anche per l’Inter, che non perde il treno del primo posto portandosi a sole 3 lunghezze di distanze. Mentre sprofondano Fiorentina e Genoa, rispettivamente al penultimo ed ultimo posto. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Inter-Fiorentina 3-0 (66′, 88′ Calhanoglu; 71′ Sucic)
Genoa-Cremonese 0-2 (3′, 49′ Bonazzoli)
Bologna-Torino 0-0
LA CLASSIFICA
Napoli – 21
Roma – 21
Inter – 18
Milan – 18
Como – 16
Bologna – 15
Juventus – 15
Cremonese – 14
Atalanta – 13
Udinese – 13
Torino – 12
Lazio – 11
Sassuolo – 10
Cagliari – 9
Parma – 7
Lecce – 7
Verona – 5
Pisa – 4
Fiorentina – 4
Genoa – 3