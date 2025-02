Serie A, Atalanta-Inter e Roma-Juventus in diretta in chiaro su DAZN

Entra nei momenti più caldi il campionato di Serie A, soprattutto per quanto concerne la lotta scudetto. Napoli ed Inter continuano a battagliere e, sabato 1° marzo alle ore 18.00, si ritroveranno al Maradona in un match tutto da vivere. Spettatrice d’eccezione sarà l’Atalanta che invece nel prossimo turno di campionato affronterà il Venezia.

Tutti gli incontri saranno visibili su DAZN, ma ricordiamo anche che la piattaforma ha la possibilità di di trasmettere fino a cinque partite in chiaro in una stagione. Per questo motivo, come riportato da Calcio e Finanza, l’emittente si sta orientando verso la trasmissione gratuita di Atalanta-Inter (big match valido per il 29° turno di Serie A) e Roma-Juventus, in programma per la 31esima giornata di campionato. Saranno gli ultimi due match di stagione trasmessi in modalità free salvo cambiamenti dell’ultima ora e per i quali si attende l’ufficializzazione.