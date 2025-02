Modena, Vulikic: «Cosenza? Contro il Palermo hanno fatto buona prestazione. Puntiamo ai playoff»

Il nuovo difensore del Modena Stipe Vulikic, si è espresso in conferenza stampa. Il difensore ha parlato anche in vista della prossima sfida contro il Cosenza.

«Sono molto contento perché abbiamo vinto in un campo molto difficile facendo una bella prestazione, affrontavamo un avversario molto esperto in questa categoria e il mio esordio non poteva andare meglio di così. – prosegue il croato come riporta Parlandodisport.it – Quando sono arrivato qui non ho visto tanti problemi in difesa, ho trovato tanti giocatori bravi e una squadra che secondo me è forte e può dire la sua in questo campionato. Carriera? Ho fatto il settore giovanile all’Hajduk Spalato, poi non ho trovato più spazio e sono andato in una squadra di Serie B per due anni, da lì sono tornato in Serie A croata e poi è arrivato il Perugia. – prosegue il centrale – Dell’esperienza alla Sampdoria posso solo dire cose positive anche se non è andata come volevo. Ora sono venuto qui per mettermi in gioco di nuovo, crescere in questa categoria e trovare più spazio. Cosenza? Sarà la classica gara da non sottovalutare, hanno tanti problemi, ma contro il Palermo hanno fatto una buona prestazione, dobbiamo entrare in campo col giusto approccio per portare a casa i tre punti. – conclude Vulikic – Sono sicuro che possiamo fare il salto di qualità e arrivare a conquistare il nostro obiettivo che sono i play off».