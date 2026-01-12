Serie A: al “Ferraris” il Genoa batte 3-0 il Cagliari. La classifica aggiornata
Porta a casa i tre punti il Genoa nel match del “Ferraris” contro il Cagliari. Un gol per tempo per la formazione di Daniele De Rossi, che si impone sulla formazione sarda con il risultato di 3-0.
Inizia il match e sbloccano subito il risultato i padroni di casa: al 7′ grande imbucata di Malinovskyi per Colombo, che con un tiro di sinistro insacca alle spalle di Caprile. Prova a reagire la formazione di mister, che al 27′ colpiscono una sfortunata traversa con sinistro al volo dal limite dell’area di Palestra. Nel finale di tempo gestisce bene il vantaggio il grifone, con la prima frazione di gioco che si chiude sul risultato di 1-0.
Nella ripresa continua ad andare alla ricerca del pareggio la formazione ospite: al 55′ Luvumbo, involato verso la porta avversaria, prova la conclusione però troppo centrale. La formazione di mister De Rossi riprende in mano il pallino del gioco e al 75′ trova la rete del raddoppio con il gol da fuori area di Frendrup. Tre minuti più tardi arriva anche la rete del definitivo 3-0 firmata da Ostigard. Con questa vittoria risale in classifica il Genoa, che raggiunge il Cagliari a quota 19 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 43
Milan – 40
Napoli – 39
Roma – 39
Juventus – 36
Como – 34
Atalanta – 31
Lazio – 28
Bologna – 27
Udinese – 26
Sassuolo – 23
Torino – 23
Cremonese – 22
Parma – 21
Genoa – 19
Cagliari – 19
Lecce – 17
Fiorentina – 14
Verona – 13
Pisa – 13