Spezia, riprendono gli allenamenti verso il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 12, 2026

Riprendono gli allenamenti dello Spezia di mister Donadoni, in vista della trasferta di Palermo. Si prevede una settimana intensa per i bianconeri, con l’obiettivo di inserire al meglio i nuovi arrivati in attesa di ulteriori innesti.

Prima parte di seduta per i bianconeri dedicata allo scarico per chi ha giocato a Bolzano e seduta tecnica per gli altri, suddiviso tra partitelle a tema ed esercitazioni tecniche. Seconda parte di allenamento dedicata agli sviluppi della fase offensiva, con la preparazione continuerà domani con una doppia seduta

 

