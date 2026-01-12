Spezia, riprendono gli allenamenti verso il Palermo
Riprendono gli allenamenti dello Spezia di mister Donadoni, in vista della trasferta di Palermo. Si prevede una settimana intensa per i bianconeri, con l’obiettivo di inserire al meglio i nuovi arrivati in attesa di ulteriori innesti.
Prima parte di seduta per i bianconeri dedicata allo scarico per chi ha giocato a Bolzano e seduta tecnica per gli altri, suddiviso tra partitelle a tema ed esercitazioni tecniche. Seconda parte di allenamento dedicata agli sviluppi della fase offensiva, con la preparazione continuerà domani con una doppia seduta