Serie C Girone C: Picerno avanti sul Giugliano. Equilibrio tra Salernitana e Cosenza. I risultati parziali

Nei primi tempi della Serie C – Girone C l’equilibrio ha fatto da padrone, con partite combattute e poche reti.

A Giugliano, il Picerno è riuscito a sbloccare il match grazie a una rete arrivata nella prima frazione di gioco, sfruttando al meglio una delle poche occasioni create. I padroni di casa hanno provato a reagire, ma senza trovare il guizzo giusto prima dell’intervallo, chiudendo il primo tempo sotto di una rete.

Più bloccata la sfida tra Salernitana e Cosenza, dove i primi 45 minuti si sono chiusi sullo 0-0. Le due squadre hanno mostrato grande attenzione difensiva, limitando i rischi e concedendo poco spazio agli attaccanti avversari. Nonostante l’intensità e qualche buona trama di gioco, nessuna delle due è riuscita a trovare la via del gol.