Serie A: Juventus avanti all’intervallo sulla Cremonese
Primo tempo a senso unico all’Allianz Stadium, dove la Juventus va all’intervallo sul 3-0 contro la Cremonese, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni.
I bianconeri partono con il controllo del possesso e sfiorano il vantaggio già nei primi minuti con Jonathan David e Thuram. Il gol arriva al 12’, quando Bremer sorprende tutti con un colpo di testa dalla distanza che batte Audero. La Cremonese prova a reagire, ma fatica a contenere le accelerazioni juventine.
Al 15’ la Juventus raddoppia: grande intuizione di Khephren Thuram, che serve Jonathan David, freddo nel piazzare il pallone all’angolino. La gara si complica ulteriormente per gli ospiti al 27’, con l’espulsione dell’allenatore Davide Nicola dopo proteste.
Il momento chiave arriva al 35’: rigore per la Juventus dopo un fallo di mano confermato dal VAR. Kenan Yildiz si fa parare il penalty, ma è il più rapido a ribadire in rete sulla respinta, firmando il 3-0. Nel finale la Juve continua a spingere, sfiorando il poker, mentre la Cremonese si affida a sporadiche iniziative senza successo.
All’intervallo il punteggio fotografa perfettamente quanto visto in campo: Juventus dominante, concreta e in pieno controllo della partita.