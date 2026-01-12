Sudtirol, contatti avviati per lo svincolato Cragno

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 12, 2026

In vista della seconda metà di stagione, il Sudtirol è alla ricerca di un rinforzo tra i pali da mettere a disposizione di mister Castori. Per farlo, i biancorossi starebbero guardando tra la liste degli svincolati.

Infatti, secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, i tirolesi avrebbero avviato i contatti con sull’ex Sampdoria, Alessio Cragno. Dopo l’esperienza in blucerchiato, l’estremo difensore è svincolato dallo scorso luglio e potrebbe dunque arrivare per lui una nuova esperienza in cadetteria.

