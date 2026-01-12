Avellino, UFFICIALE: Manzi in prestito al Monopoli

Gennaio 12, 2026

Dopo un inizio di stagione in cui ha trovato poco spazio tra le fila biancoverdi, l’Avellino, attraverso un comunicato tramite i propri profili, ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo al Monopoli del centrale difensivo, classe 2000, Claudio Manzi.

Di seguito il comunicato ufficiale dei biancoverdi:

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla S.S. Monopoli 1966, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione”.

 

