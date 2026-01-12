Serie A: Genoa avanti 1-0 sul Cagliari dopo i primi 45
Chiude il primo tempo in vantaggio al “Ferraris” il Genoa nel match casalingo contro il Cagliari. Buona prima frazione di gioco da parte degli uomini di De Rossi, che vanno al riposo avanti per 1-0.
Inizia il match e sbloccano subito il risultato i padroni di casa: al 7′ grande imbucata di Malinovskyi per Colombo, che con un tiro di sinistro insacca alle spalle di Caprile. Prova a reagire la formazione sarda, che al 27′ colpiscono una sfortunata traversa con sinistro al volo dal limite dell’area di Palestra. Nel finale di tempo gestisce bene il vantaggio il grifone, con la prima frazione di gioco che si chiude sul risultato di 1-0.