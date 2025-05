Serie A: al Dall’Ara vince l’equilibrio, Bologna-Juventus termina 1-1. La classifica aggiornata

Al termine della sfida del Dall’Ara, nella prima frazione la Juventus passa in vantaggio per 1-0 sul Bologna grazie a un gol di Marcus Thuram al 9’. L’attaccante francese ha ricevuto palla da Cambiaso poco fuori area e ha calciato con forza: il portiere Skorupski non è stato impeccabile nell’intervento, permettendo alla Juve di passare in vantaggio. Il Bologna ha reagito con alcune buone occasioni, in particolare con Dallinga ma al termine della prima frazione il risultato è di 0-0.

Nella ripresa il Bologna trova il pari con la rete di Freuler che trova la deviazione decisiva di Veiga che spiazza Di Gregorio. Il match termina 1-1.

CLASSIFICA

Napoli – 77

Inter – 74

Atalanta – 68

Roma – 63

Lazio – 63

Juventus – 63

Bologna – 62

Fiorentina – 59

Milan – 54*

Como – 45

Torino – 44

Udinese – 42

Genoa – 39*

Cagliari – 33

Verona – 32

Parma – 32

Lecce – 27

Venezia – 26

Empoli – 20

Monza – 15

*Una partita in meno