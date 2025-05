Cremonese, Stroppa dopo l’1-1 contro il Sassuolo: «Per il terzo posto ancora non è detto nulla»

L’allenatore della Cremonese Giovanni Stroppa, è intervenuto dopo la gara casalinga contro il Sassuolo pareggiata 1-1.

«Mi pare che sia la prima volta che subiamo una rete da un errore del portiere. La mia richiesta sarà ancor più accentuata perché siamo bravi a fare quella roba lì. Mi assumo io la responsabilità ma continueremo a fare così, quando noi la calciamo lunga la palla rimbalza nella nostra metà campo e noi continueremo a giocare così per esaltare le nostre armi. Calcolo per i playoff? No, mancano ancora due partite. Preferenze? No, non ci sono preferenze. Sappiamo che razza di avversari potremo trovare, a me interessa solo la Cremonese e spero che mantenga questa posizione e poi non si sa mai cosa può succedere dopo Spezia».