Serie A: a “San Siro” termina 1-1 tra Milan e Como. La classifica aggiornata
Dopo un inizio di gara di studio tra le due compagini, al 25′ il Como sblocca il risultato con il goal di Vojovoda, annullato però per posizione di fuorigioco. I Lariani insistono alla ricerca del vantaggio, che arriva al 32′: clamoroso errore di Maignan che regala il pallone a Nico Paz, con l’argentino che ringrazia ed insacca.
Sei minuti più tardi il Como ha anche l’occasione di portarsi sul 2-0, con una punizione di Nico Paz pericolosamente deviata da Tomori che manda di poco in calcio d’angolo.
Nella ripresa arriva la reazione del Milan, che al 62′ trova la rete del pari in contropiede: lancio lungo di Jashari per Leao, che supera Butez in uscita con un ottimo pallonetto. I rossoneri insistono e al 75′ vanno vicini al gol del vantaggio nuovamente con Leao, se sugli sviluppi di corner centra la traversa.
All’80’ ci riprova il Como con Baturina, che con un tiro al volo centra l’esterno della rete. Finale di gara bloccato con nervosismo da entrambe le parti, con le due squadre che devono accontentarsi del pareggio. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter – 61
Milan – 54
Napoli – 50
Roma – 47
Juventus – 46
Como – 42
Atalanta – 42
Bologna – 33
Lazio – 33
Sassuolo – 32
Udinese – 32
Parma – 29
Cagliari – 28
Torino – 27
Genoa – 24
Cremonese – 24
Lecce – 24
Fiorentina – 21
Pisa – 15
Verona – 15