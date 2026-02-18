Serie A: a “San Siro” termina 1-1 tra Milan e Como. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 224609

Dopo un inizio di gara di studio tra le due compagini, al 25′ il Como sblocca il risultato con il goal di Vojovoda, annullato però per posizione di fuorigioco. I Lariani insistono alla ricerca del vantaggio, che arriva al 32′: clamoroso errore di Maignan che regala il pallone a Nico Paz, con l’argentino che ringrazia ed insacca.

Sei minuti più tardi il Como ha anche l’occasione di portarsi sul 2-0, con una punizione di Nico Paz pericolosamente deviata da Tomori che manda di poco in calcio d’angolo.

Nella ripresa arriva la reazione del Milan, che al 62′ trova la rete del pari in contropiede: lancio lungo di Jashari per Leao, che supera Butez in uscita con un ottimo pallonetto. I rossoneri insistono e al 75′ vanno vicini al gol del vantaggio nuovamente con Leao, se sugli sviluppi di corner centra la traversa.

All’80’ ci riprova il Como con Baturina, che con un tiro al volo centra l’esterno della rete. Finale di gara bloccato con nervosismo da entrambe le parti, con le due squadre che devono accontentarsi del pareggio. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA 

Inter – 61

Milan – 54

Napoli – 50

Roma – 47

Juventus – 46

Como – 42

Atalanta – 42

Bologna – 33

Lazio – 33

Sassuolo – 32

Udinese – 32

Parma – 29

Cagliari – 28

Torino – 27

Genoa – 24

Cremonese – 24

Lecce – 24

Fiorentina – 21

Pisa – 15

Verona – 15

Altre notizie

Screenshot 2026-02-18 213613

Serie A: a “San Siro” Como avanti 1-0 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
1a4b59a197

Corriere dello Sport: “Minacce a La Penna, la Procura apre un fascicolo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file5 (8)

Serie A: Lecce cinico, Cagliari punito 0-2 al Domus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file2 (21)

Serie A: pari senza reti tra Cagliari e Lecce nel primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file1 (28)

Minacce all’arbitro La Penna, la dura presa di posizione dell’AIA: «Superato ogni limite di civiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file1 - 2026-02-16T204753.325

Simonelli: «Protocollo Var scritto da chi non conosce il gioco del calcio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
626048561_18424598053142686_2703562981445122019_n

Serie A, cambia il paracadute: Simonelli annuncia la svolta per le retrocesse

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 160833

Pedullà: «La Penna? Non ci siamo dimenticati di Frosinone-Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Screenshot 2026-02-16 090144

Criscitiello senza freni: «La Penna scarso non da oggi. Rocchi deve rispondere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
csm_La_Penna_03f37f0db7 (1)

Corriere dello Sport: “La Penna denuncia. Notte shock, minacce di morte alla famiglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
Giuseppe-Accardi

Accardi: «Inter-Juve? Troppe polemiche. Tre mesi fa ho detto che Palermo, Frosinone, Venezia e Monza si giocano il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file11 (1)

Serie A: Napoli e Roma pareggiano 2-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-18 230257

Champions League: l’Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt, pari tra Atletico Madrid e Club Brugge. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 224609

Serie A: a “San Siro” termina 1-1 tra Milan e Como. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 222646

Serie C girone C: il Catania batte 4-0 il Trapani e va a -5 dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
del grosso

Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 214753

Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026