Serie C girone C: il Catania batte 4-0 il Trapani e va a -5 dalla vetta. La classifica aggiornata
Arriva una prova di forza da parte del Catania, che si impone per 3-0 nel derby contro il Trapani. Buona prestazione da parte degli etnei, in un match che non è mai stato in discussione.
Dopo un inizio di gara equilibrato, a passare in vantaggio al 22′ sono i padroni di casa, grazie all’autogol di Pirrello che anticipa Forte e segna nella sua porta. Quattro minuti più tardi arriva un’altra clamorosa occasione per il Catania, che va vicinissimo il raddoppio con la traversa colpita da Lunetta.
Il gol del 2-0 degli etnei arriva al 37′: dopo un bell’intervento di Galeotti, Pieraccini trova il tap-in di testa firmando il raddoppio. Al 43′ il Trapani va vicino al gol che avrebbe dimezzato le distanze, con Stauciuc che in acrobazia di poco non trova lo specchio della porta.
Nella ripresa continuano a spingere i padroni di casa che, dopo varie occasione, trova al 72′ il terzo gol del match Jimenez. Nel finale dilagano i rossoazzurri, che al 82′ trovano la rete del poker, con la rete di Casasola che chiude definitivamente l’incontro.
Con questi tre punti il Catania si porta a -5 dal primo posto in classifica, salendo a quota 56 punti. Sprofonda il Trapani, fermo al quart’ultimo posto con soli 25 punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Benevento – 61
Catania – 56
Salernitana – 50
Cosenza – 46
Casertana – 43
Crotone – 41
Monopoli – 40
Audace Cerignola – 39
Casarano – 36
Altamura – 36
Potenza – 34
Atalanta U23 – 30
Sorrento – 30
Picerno – 29
Latina – 28
Cavese – 28
Trapani – 25
Giugliano – 24
Siracusa – 23
Foggia – 22